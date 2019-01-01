نافاس يستعد لحراسة عرين ريال مدريد في الكلاسيكو

اختبار هام للحارس الكوستاريكي وفرصة لإثبات نفسه في مواجهة برشلونة بكأس ملك إسبانيا

يستعد الكوستاريكي كيلور نافاس، لحراسة عرين ريال مدريد في كلاسيكو كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة.

ريال يستعد لخوض مواجهة نارية ضد غريمه الكتالوني غداً الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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تيبو كورتوا يعتبر هو الحارس الأساسي للميرينجي منذ قدومه من تشيلسي الصيف الماضي.

وهو ما جعل مشاركات نافاس محدودة بشكل كبير في المباريات الكبيرة سواء بالدوري أو دوري أبطال أوروبا.

✨عشقت كرة القدم لدرجة أننى سحرت أعين كل من شاهدني، معي 5 كرات ذهبية في منزلي، فكم من الأرقام حطمت، وكم من الشباك مُزقت.



💢أنا من أطلقوا عليه الطفل الباكي في الصغر، فأبكيت كل من وقف أمامي.



◀️ أنــــــا الدون - صـــاروخ مـــاديـــرا pic.twitter.com/1C5pqOaWa6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 5, 2019

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن المدرب سانتياجو سولاري، سيستمر في الاعتماد على صاحب الـ32 عاماً بمباريات الكأس ليخوض الكلاسيكو.

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ويطمح نافاس في الحصول على المزيد من الثقة والظهور بمستوى مميزة مع الفريق أمام برشلونة، لاستعادة مركزه الأساسي بعرين الفريق.

وهي المنافسة التي سيتسفيد منها سولاري وريال مدريد، بتواجد ثنائي يمكنهما التواجد بجميع الأوقات الصعبة دون ظهور أي عجز بمركز حراسة المرمى.