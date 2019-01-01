نافاس يرفض الاستسلام ويوقع على عقد جديد مع ريال مدريد

الحارس الكوستاريكي يغلق الباب تماماً أمام شائعات انتقاله لأرسنال

قام نادي ريال مدريد الإسباني، بتجديد عقد حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس لمدة موسم واحد.

نافاس ارتبط في الفترة الأخيرة بالرحيل عن صفوف ريال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لرفضه الجلوس على دكة البدلاء للبلجيكي تيبو كورتوا.

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أرسنال برز كأحد أهم الأندية الراغبة في التعاقد مع صاحب الـ32 عاماً، وسط أنباء حول تقديم المدفعجية عرضاً قيمته 14 مليون جنيه إسترليني.

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صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن نافاس لن يرحل، وسيبقى مع ريال من أجل القتال على مركزه.

ومن أهم العوامل التي دفعته اللاعب للتجديد، هي شعور عائلته بالراحة في العاصمة الإسبانية مدريد.

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ووصل راتب نافاس بعقده الجديد مع ريال إلى 5 مليون يورو سنوياً.

ويستمر بذلك الحارس المخضرم بصفوف ريال حتى يونيو 2021، مكتفياً بدور الحارس الإحتياطي لحين إشعار آخر، تحت قيادة المدرب الجديد سانتياجو سولاري.