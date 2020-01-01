نافاس خارج نصف نهائي دوري الأبطال وشكوك حول بقية مصابي باريس

أخبار سلبية لباريس سان جيرمان قبل مواجهة لايبزيج في نصف نهائي دوري الأبطال

كشف باريس سان جيرمان رسميًا موقف حارسه الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس من المشاركة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان نافاس قد تعرض لإصابة على مستوى الفخذ الأيمن في مواجهة الدور ربع النهائي أمام أتالانتا مساء الأربعاء الماضي، تلك التي منعته من إكمال اللقاء.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه نادي العاصمة الفرنسية مواجهة الدور نصف النهائي أمام لايبزيج، تلقى أخبارًا ليست بالإيجابية بخصوص حارسه وبقية مصابيه.

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وأعلن النادي رسميًا في بيانه أن كيلور نافاس يواصل التعافي والتأهيل بعد إصابته، حيث أنه من المتوقع أن يعود للتدريبات يوم الخميس، وبناء عليه فهو غير متاح للدور نصف النهائي يوم الثلاثاء.

وبالنسبة لإدريسا جايا، فهو يشعر بآلام على مستوى العضلات بعد تدريبات أمس، ومشاركته في مباراة الثلاثاء المقبل أمام لايبزيج محل شك.

وعاد تياجو سيلفا إلى التدريب الجماعي اليوم، كما عاد إليه كورزاوا أمس، كما يستمر ماركو فيراتي في التحسن واستأنف جزءًا من التدريبات مع الفريق اليوم.

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يذكر أن باريس سان جيرمان قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بسيناريو دراماتيكي أمام أتالانتا، ليصل إلى هذا الدور لأول مرة منذ 1995.