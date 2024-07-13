نافاس: أريد تكرار أيام الجيل الذهبي.. والتواضع مهم

نافاس يحلم باستعادة أيام الجيل الذهبي للمنتخب الإسباني...

كشف خيسوس نافاس، مدافع منتخب إسبانيا، بأنه يحلم باستعادة منتخب بلاده البطولات والعودة إلى أيام الجيل الذهبي، ويأمل ان تكون البداية من نهائي يورو 2024.

ويستعد المنتخب الإسباني، لمواجهة نظيره الإنجليزي، في نهائي بطولة اليورو، مساء يوم غد الأحد على الملعب الأولمبي، في العاصمة الألمانية برلين.

وقال نافاس في تصريحات صحفية: "أتمنى أن يحدث ذلك ونستعيد أيام الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا، في تلك السنوات كنا متحدين، والآن الأمر نفسه لدينا مجموعة مذهلة أنا سعيد بها، نحن نعلم مدى حماسة الجميع وأتمنى من أن نحقق اللقب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن المرشح الأول للفوز باللقب الأوروبي، قال: "نفكر بنفس الطريقة كما في المباريات السابقة، وأعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح الذي نسير فيه، نأمل من نواصل غدًا، والتواضع هو من أوصلنا إلى تلك المرحلة".

جدير بالذكر أن المدافع صاحب الـ 38 عامًا، قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد نهاية مباريات يورو 2024، بعد عدة سنوات من النجاح مع اللاروخا حقق فيهم كأس العالم، واليورو، بالإضافة إلى دوري الأمم الأوروبية.