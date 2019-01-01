نافاس: العودة لمدريد كانت غريبة ولم أفهم لماذا أبعدوني

كيلور نافاس حارس مرمى فريق ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان الحالي يؤكد أن عودته لملعب سانتياجو برنابيو أشعرته بالغرابة.

أكد النجم الكوستاريكي كيلور نافاس أن اللعب في صفوف ريال مدريد خلال السنوات الماضية قد غير الكثير من حياته بعدما انضم للنادي الملكي عقب كأس العالم ٢٠١٤.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نافاس وأكد خلالها أنه لم يفهم العديد من الأمور بشأن الفترة الأخيرة له مع ريال مدريد قبل الانضمام لباريس سان جيرمان.

وقال نافاس: "اللعب لريال مدريد غير الكثير في حياتي في الوقت الذي كنت لا أمانع فيه اللعب بالدرجة الثانية الإسبانية جاء ذلك النادي الكبير وأبدى اهتمامه بي".

وأضاف: "أثناء طفولتي كنت أريد اللعب لريال مدريد وعندما جاء العرض الخاص بهم وافقت على الفور دون النظر على عقدي بالرغم من انشغالي بالعديد من المباريات الهامة بذلك الوقت".

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وعن حلول كورتوا مكانه قال: "كل ذلك أصبح في الماضي بالنسبة لي، هناك بعض الأمور التي لم أفهم لماذا حدثت لكنها وقعت بالفعل ولا يمكن تغييرها".

وأردف: "لقد تشاركت مع زيدان تجربة جيدة للغاية في ذلك الوقت، لقد دافع عني في العديد من الموافقة ومنحني الثقة التي قدرتها جيدًا".

وأنهى تصريحاته: "عندما عدت لسانتياجو برنابيو لم أفكر إذا ما كانوا قد افتقدوني أم لا، ربما وقتها رأوا أن فترتي معهم انتهت بالرغم من ذلك العودة كانت غريبة".

جدير بالذكر أن نافاس كان قد شارك في مواجهة باريس سان جيرمان مع ريال مدريد الأخير على ملعب سانتياجو برنابيو في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدفين لمثلهما.