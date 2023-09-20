ناصر الشمراني يبرر إهانته لنيمار ونيفيش .. ويؤكد: لا توجد صفقة قوية في الهلال

تصريحات جديدة من ناصر الشمراني عن الهلال وأجانبه

برر ناصر الشمراني، مهاجم نادي الهلال السعودي الأسبق، "إهانته" للثنائي البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور والبرتغالي روبن نيفيش، بعد مباراة الفريق الأول أمام نافباخور الأوزباكي.

الشمراني وصف نيمار ونيفيش بـ"العالة"؛ بعد تعادل الهلال (1-1) على أرضه، أمام نافباخور، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وقال الشمراني في حوار مع الإعلامي خالد العليان، إن وصفه لنيمار بـ"العالة"؛ جاء بسبب الزعل على مستوى اللاعب، وفي لحظة غضب، عقب النتيجة السيئة للزعيم أمام الفريق الأوزباكي.

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وعلى الرغم من ذلك.. أشار مهاجم الهلال الأسبق، إلى أن الساحر البرازيلي، لم يقدّم المستوى المأمول منه مع الفريق الأزرق؛ حيث خسر ما يتراوح بين 35 إلى 40 كرة أمام نافباخور، مساء يوم الإثنين الماضي.

وعن نيفيش.. اعتبر ناصر الشمراني، أنه لاعب عادي للغاية؛ حيث يستطيع أي محلي، أداء أدواره داخل المستطيل الأخضر، وخاصة النجم السعودي الدولي محمد كنو، متوسط ميدان الفريق الأول.

وأضاف الشمراني: "مشكلتنا أننا نقوم بالقسوة على اللاعبين السعوديين، على الرغم من امتلاكنا أسماء، قادرة على تقديم نفس أدوار بعض المحترفين الأجانب".

وردًا على أفضل صفقة أجنبية في الهلال، خلال الصيف الحلي، قال ناصر في نهاية حواره: "لا توجد أي صفقة قوية في الهلال - حتى الآن -، لم يتم التعاقد مع اللاعب، الذي ينسينا البيروفي أندريه كارييو أو الفرنسي بافيتمبي جوميس، على سبيل المثال".

جدير بالذكر أن الهلال، تعاقد في صيف العام الحالي، مع الساحر البرازيلي نيمار ومواطنه مالكوم دي أوليفيرا، والثنائي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وأليكساندر ميتروفيتش، بالإضافة إلى الحارس المغربي ياسين بونو، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، ومتوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش.