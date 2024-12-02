"لاعبهم يتقاضى ملايين ولا يشارك" .. ناصر الشمراني يدين ناديًا سعوديًا بعد قرار الفيفا بمنعه من التسجيل

بعد قرار الفيفا بمنع 11 ناديًا من التسجيل..

كشف ناصر الشمراني، نجم المنتخب السعودي السابق، عن واقعة تدين أحد أندية دوري روشن، الذي يواجه قرارًا من الاتحاد الدولي (فيفا) بمنعه من التسجيل.

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وأدرج الفيفا، 11 ناديًا سعوديًا في قائمة الأندية الممنوعة من قيد الصفقات الجديدة، أبرزها ثلاثي دوري روشن (الشباب، الوحدة، ضمك)، لحين انتهاء أزمات متعلقة بسداد مستحقات مالية أو انتهاكات تنظيمة، وفق قانون الاتحاد الدولي مع الأندية المحظورة من مختلف أنحاء العالم.

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وتحدث الشمراني عن نادي الوحدة، عبر فضائية الرياضية السعودية، قائلًا إن أحد اللاعبين المحليين في هذا النادي، يحصل على عقد مليوني، ولا يلعب أساسيًا أو يبقى حتى على مقاعد البدلاء.

وأضاف الشمراني "هذا خطأ الإدارة، ليس هناك مدرب يقيّم اللاعب أو مشرفين أكفاء على كرة القدم، ولسان حال اللاعب (أنت وقعت معي، لماذا تعاقبني أو تحرمني من التدريبات؟)".

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ويحتل الوحدة المركز السادس عشر، أحد مراكز الخطر في دوري روشن السعودي، برصيد 9 نقاط من 12 مباراة، فيما أعلن النادي مؤخرًا عن تعيين الأوروجوياني دانيال كارينيو، مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للألماني جوزيه زينباور.

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وكان الوحدة قد تلقى خسارة في مباراة الجولة الماضية، أمام الأهلي بهدف نظيف أحرزه رياض محرز، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، علمًا بأن (فرسان مكة)، لم يحققوا سوى انتصارين فقط في دوري روشن، بعد مرور اثنتي عشرة جولة.