"أهلا به مرة أخرى" .. ناصر الخليفي يتراجع خطوة للوراء في معركته مع مبابي برسالة عاطفية

"لويس إنريكي يقوم بعمل رائع معنا"

ترك ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، الباب مفتوحًا أمام إمكانية عودة كيليان مبابي إلى حديقة الأمراء، في المستقبل القريب.

وكان كيليان مبابي قد أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير له مع باريس سان جيرمان، وتشير كل التقارير الصحفية إلى اتفاقه بشكل نهائي مع العملاق الإسباني ريال مدريد على الانتقال لصفوفه هذا الصيف، لكنه لم يعلن عن الصفقة حتى الآن.

وقال الخليفي في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أتمنى له كل التوفيق. لقد قدم أداءً رائعًا لنا خلال 7 سنوات وكان قائدًا. انضم لنا وهو مراهق وهو الآن رجل كبير وأفضل لاعب في العالم وأتمنى له كل التوفيق".

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وأشار الخليفي إلى أنه حريص على إبقاء الباب مفتوحًا بشأن إمكانية عودة كيليان، قائلًا: "من يعرف؟ ربما يعود ذات يوم إلى فرنسا. أعرف طموحه، فهو يريد التغيير وتجربة دوري آخر والحصول على تجربة جديدة، لكنه فتى رائع وقضى وقتًا رائعًا في باريس".

هذه التصريحات تأتي في وقت تتحدث به التقارير عن أزمة بين اللاعب ورئيس النادي الباريسي، نظير تأخر مستحقاته المالية لعدة أشهر، بخلاف عدم تسليمه مكافأة الولاء بعد تجديد عقده في عام 2022.

وفاز مبابي بكأس فرنسا في مباراته الأخيرة مع باريس سان جيرمان، السبت الماضي، حيث أكمل موسمه الأخير مع النادي برصيد 44 هدفًا في 48 مباراة بجميع المسابقات، الشيء الوحيد الذي لم يتمكن من تحقيقه أبدًا هو دوري أبطال أوروبا.

وأوضح الخليفي، أن دوري أبطال أوروبا، لم يعد الهاجس الذي كان عليه في السابق بالنسبة للنادي الباريسي، قائلًا: "اليوم سألني أحد الصحفيين من سيكون نجمك؟ قلت الفريق، الفريق الجماعي. هناك تغيير كبير سيحدث للفريق، لكن الأمر يعود أيضًا للمدرب. لويس إنريكي هو المدرب وأنا أثق به إنه يقوم بعمل رائع معنا".

وختم: "حتى لو خسرنا أمام نيوكاسل وخرجنا من دوري أبطال أوروبا، كنت سأقول نفس الشيء تمامًا. أعلم أننا نسير على الطريق الصحيح حتى في العام المقبل، الهدف هو بذل قصارى جهدنا لمواصلة بناء الفريق".