"كنت أفعلها وأنت داخل باريس!" .. ناصر الخليفي يهاجم ميسي بعد تصرفه "غير المحترم"

رئيس باريس سان جيرمان يوجه رسالة غاضبة لميسي..

انتقد ناصر الخليفي؛ رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم الفريق السابق وإنتر ميامي الأمريكي الحالي، مؤكدًا أنه تعامل بـ"قلة احترام" بعد رحيله عن النادي.

ليو غادر باريس بعد نهاية الموسم الماضي، إذ انتهى عقده ولم يرغب في التجديد، ليفضل الانتقال للدوري الأمريكي بعد محاولات برشلونة لإعادته والهلال السعودي لضمه.

لكنه خرج في سبتمبر الماضي مؤكدًا أن فترته مع باريس لم تكن جيدة ولم تكن كما توقع، خلال حواره مع قناة "أولجا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عن هذه التصريحات، تحدث الخليفي لقناة "RMC Sport" قائلًا: "من يريد الحديث يتحدث عندما يكون داخل المكان، وليس عندما يرحل عنه، احترم ميسي جدًا، لكن حديث أي شخص بشكل سيئ عن باريس بعد مغادرته للنادي، فهذا أمر غير جيد بل قلة احترام".

وأضاف: "ميسي ليس رجلًا سيئًا، لكنني لا أحب مثل هذه التصرفات، الأمر غير مقبول سواء من ميسي أو غيره".

يذكر أن ميسي قضى مع الفريق الباريسي عامين، خاض خلالهما 75 مباراة، محرزًا 23 هدفًا وصانعًا لـ35 آخرين، بينما حصد ثلاث بطولات.