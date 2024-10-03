الخليفي يلجأ إلى محمد صلاح لإنقاذ سمعة باريس .. ويخوض معركة "الملايين" مع أندية السعودية!

مزاد ضخم على النجم المصري

يستعد نادي باريس سان جيرمان بقيادة ناصر الخليفي، للدخول في معركة شرسة مع الأندية السعودية خلال الفترة المقبلة، من أجل الفوز بصفقة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح.

وينتهي تعاقد محمد صلاح (32 عامًا) مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وإذا لم يحصل على عقد مجزٍ من إدارة الريدز، سيرحل بالمجان عن النادي الذي قضى بين جدرانه 8 مواسم حافلة بالتألق.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن النجم المصري بات الهدف الرئيسي لمسؤولي باريس سان جيرمان للتعاقد معه في أقرب فرصة، من أجل تدعيم هجومه وإعادة البريق إلى النادي الفرنسي.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن صلاح الذي تلقى العديد من العروض المغرية للاحتراف بأحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، لا يميل إلى الانتقال إلى الشرق الأوسط في هذه المرحلة من حياته المهنية، حيث يفضل الاستمرار في اللعب على مستوى النخبة في أوروبا.

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وأوضحت "ذا صن"، أن باريس سان جيرمان يتطلع إلى الاستفادة من هذه الفرصة من خلال تقديم عرض براتب ضخم يغري صلاح للانتقال إلى الدوري الفرنسي وستكون مدته 3 مواسم (ينتهي في صيف 2028).

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وأكد التقرير، أن الهدف الرئيسي من الصفقة هو تعزيز هجوم الفريق الباريسي، والأهم من ذلك هو إعادة الأضواء إليه مجددًا من خلال استقطاب نجم كبير بحجم محمد صلاح، خصوصًا بعد رحيل لاعبين بارزين مثل ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي.