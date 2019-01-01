من هو ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان؟ وما هو مقدار ثروته؟

أصبح ناصر الخليفي رئيساً لباريس سان جيرمان منذ ثماني سنوات، وتصدر عناوين الصحف بعد نجاحاته مع الفريق الفرنسي مؤخراً، فمن هو؟ وما هو مقدار ثروته؟

استحوذت مجموعة قطر للاستثمار الرياضي على أسهم باريس سان جيرمان في عام 2011، وبعد أن كان الفريق مقره هو الدرجة الثانية في الأغلب، منذ ذلك الحين أصبح الفريق الفرنسي من النخبة في أوروبا وتمكن من ضم أبرز لاعبي العالم مثل إبراهيموفيتش، تياجو سيلفا، ديفيد بيكهام في بداية المشروع ومثل مبابي ونيمار في السنوات القليلة الأخيرة.

أصبح ناصر الخليفي هو الشخصية الرئيسية المتحكمة في كل الأمور الخاصة بفريق باريس سان جيرمان، أشرف على إدارة النادي ككل وبات من المساهمين بقوة في تطور كرة القدم الأوروبية مؤخراً، ولكن من هو صاحب الـ45 عاماً الذي تصدر عناوين الصحف بعد أن هدد نيمار بمعاقبته بعد سوء سلوكه بسبب رغبته في الرحيل عن العاصمي الفرنسي؟.

من هو ناصر الخليفي؟

وُلد ناصر الخليفي في قطر، كان والده يعمل صياد لؤلؤ، وبدأ مسيرته الاحترافية كلاعب تنس وحقق نجاحاً نسبياً في تلك اللعبة بعد أن أصبح من بين أفضل 1000 لاعب في العالم وشارك في كأس ديفيس "كأس العالم للتنس"، ولعب حوالي 43 مباراة فردية في الفترة ما بين 1992 و2002 وفاز في 12 مباراة.

من خلال التنس تعرف على الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، ورئيس صندوق الثروة السيادية في البلاد، كان الإثنان صديقان حميمان منذ 30 عاماً وقد انعكست الثقة في ما بينهما في المناصب التي حصل عليها وشغلها في السنوات الأخيرة.

في عام 2008، أصبح رئيساً للاتحاد القطري لكرة القدم، وهو المنصب الذي لازال يشغله حتى الآن، وبعد ثلاث سنوات تخرج ليصبح رئيساً لمجموعة QSI وبعد أربعة أشهر وتحديداً في 7 أكتوبر من عام 2011، أصبح ناصر الخليفي رئيساً ومديراً تنفيذياً لباريس سان جيرمان، وتولى أدوار قيادة في مجموعة قنوات بي إن سبورتس وميراماكس ، كما أنه عضو في اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 المقام بقطر.

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بفضل توجيهاته، التي تم تمويلها بدرجة كبيرة، تمكن الباريسيون من السيطرة على الكرة الفرنسية بشكل غير مسبوق، ولكن على الصعيد القاري فشل باريس سان جيرمان في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ولو لمرة واحدة، لذا أصبحت سيطرة الخليفي على النادي في محل شك.

خرج بطل الدوري الفرنسي من دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية أمام مانشستر يونايتد على الرغم من فوزه في ملعب أولد ترافولد بهدفين نظيفين في مفاجأة كبيرة للغاية، بعدها عانى الفريق في حسم الدوري الفرنسي بكل سهولة، بسبب تأثره بالهزيمة غير المتوقعة أمام الشياطين الحمر على ملعبهم وتوديع البطولة الأوروبية.

ازداد الطين بلة بعد أن تم توجيه بعض التهم له بالفساد، والتي نفاها الفريق القانوني لناصر الخليفي الذي أشار بأنها إدعاءات ظالمة، وفي وقت سابق صرح مصدر مجهول لصحيفة لو باريسيان في وقت سابق من هذا العام وقال: في الدوحة ليسوا قلقين، إنهم يدعمون ناصر بنسبة 1000% ويعتقدون أنه سيعبر تلك الأزمة بسلام.

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ما هي ثروة ناصر الخليفي؟

على الرغم أن ناصر الخليفي يتمتع بقدر كبير من التأثيرعلى العديد من المنظمات الكبيرة، ولكن استطاع إخفاء القيمة الحقيقية لثروته بعيداً عن أعين المتطفلين، تشير التقارير إلى أنها في الواقع تساوي مليارات الدولارات وذلك على الرغم من صعوبة تحقيق الرقم بدقة، حيث لا يدرج فوربس "أفضل مصدر لتقدير ثروات أغنياء العالم" الملياردير القطري في قائمته

ما هي ثروة شركة QSI؟

تعتبر شركة QSI هي إحدى الشركات التابعة لهيئة الاستثمار القطرية، والتي تعد بالفعل هي صندوق الثروة القومية لقطر، بقيمة 338 مليار دولار وتهدف إلى تنويع أصول البلاد بعيداً عن النفط والبترول.

تملك الشركة أصولاً ضخمة على مستوى العالم، بما في ذلك Canary Wharf و The Shard في لندن، حيث تتمتع بأصول أكثر من قبل ملكة إنجلترا، وذلك طبقاً لتقارير CNBC.

علاوة على ذلك تملك الشركة نسبة 10% في Empire State Reality Trust والتي تملك المبنى الشهير Empire State وكذلك حصة في أوبر، كما اشترت إحدى أبراج Asia Square Towers في سنغافورة مقابل 2.5 مليار دولار.