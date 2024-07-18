"أكثر من اكتوى بنار العنصرية" .. نجم تشيلسي السابق يتحرك للم الشمل بعد أغنية الأرجنتين

البلوز يقاطعون إنزو فيرناندز على إنستجرام بسبب أغنيته

عرض بول كانوفيل، لاعب تشيلسي السابق، التدخل من أجل المساعدة في إصلاح التداعيات الناجمة عن الفيديو الذي نشره إنزو فرنانديز والذي تضمن إهانات عنصرية.

ونشر إنزو فيرنانديز، لاعب منتخب الأرجنتين، بثًا مباشرًا خلال الاحتفالات مع زملائه بعد الفوز على كولومبيا، وهم يرددون أغنية أطلقتها الجماهير عقب نهائي كأس العالم 2022 أمام فرنسا، تحمل بعض الشتائم لمنتخب الديوك ولاعبيه من ذوي الأصول الأفريقية.

ودفع هذا الفيديو، الفرنسي ويسلي فوفانا، لاعب تشيلسي إلى نشر رسالة يتهم فيها زميله الأرجنتيني بالعنصرية، وكان من بين مجموعة من زملاء فرنانديز في فريق تشيلسي الذين ألغوا متابعته على "إنستجرام".

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ورغم أن فرنانديز اعتذر علنًا وسرًا لزملائه في تشيلسي عن الفيديو، إلا أن نادي تشيلسي بدأ إجراءً تأديبيًا داخليًا بشأن هذه المسألة ومن المرجح أن يؤدي إلى فرض غرامة على لاعب منتخب الأرجنتين.

وفي هذا السياق، تواصل كانوفيل، الذي تعرض لإساءة عنصرية عندما كان لاعبًا في تشيلسي، مع النادي من خلال مؤسسته للمساعدة في رأب الصدع داخل الفريق، قائلًا في بيان أصدرته مؤسسته: "لا يوجد مجال للتمييز من أي نوع في مجتمعنا، خاصة في الرياضة التي نحبها جميعا".

وأضاف: "تجاربي الشخصية مع العنصرية والكراهية معروفة جيدًا، لكنني قلت دائمًا إن الطريق إلى الأمام يكون من خلال التعليم والتفاهم. ونظرًا لحبي ودعمي للبلوز وتورط أحد لاعبينا في الحادث، فقد عرضت المساعدة في دعم أي عملية إصلاحية قد تحدث الآن".

وختم كانوفيل: "من خلال مؤسستي، أهدف إلى مساعدة الناس على التعلم من خلال تجاربي قبل وأثناء وبعد الإساءة التي تلقيتها أثناء لعب كرة القدم، بما في ذلك القدرة على تقديم التسامح حيثما أستحق".