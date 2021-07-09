نادٍ يتخلى عن لاعبه بسبب لقاح كورونا!

لقاح فيروس كورونا أحدث سبب لانتقال اللاعبين بين الأندية.

يبدو أن جائحة فيروس كورونا لم تؤثر فقط على الأندية ماليًا وحجم تعاقداتها، بل كذلك على طريقة إدارتها لملفات التعاقدات حد تخلي نادٍ عن لاعب رفض تلقي اللقاح المضاد للفيروس.

ماذا حدث في كندا؟

أعلن نادي إف سي مونتريال الكندي التخلي عن لاعبه إريك هورتادو إلى نادي كولومبوس كرو مساء الخميس.

النادي الكندي علل مغادرة لاعبه لرفضه تلقي لقاح فيروس كورونا.

وسينتقل اللاعب إلى نادي الجديد مقابل 200 ألف دولار بعدما قدم إلى مونتريال في فبراير الماضي بعقد انتقال حر.

ماذا قال المدير الرياضي لمونتريال؟

أوليفر رينارد، المدير الرياضي لمونتريال، قال في بيان صحافي: "لأنه لم يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وضعه كان مشكة ونحن بدأنا ننظر في رحيله حينما حصلنا على تأكيد بأن الفريق يمكنه العودة إلى مونتريال".

وواصل أوليفر "إريك أكد أنه ليس مرتاحًا لتلقي اللقاح لذا قبلنا هذا العرض لأنه كان مرضيًا".

يلعب نادي مونتريال الكندي في الدوري الأمريكي منذ سنوات، بعدم حصول اللاعب على اللقاح فلن يتمكن من السفر مع مونتريال وعبور الحدود.

كيف علق كولومبس كرو على الظفر بخدمات إريك؟

رئيس نادي كولومبوس تيم بيزباتشينكو قال في بيان هو الآخر: "إريك مهاجم متنوع ولديه خبرة في دورينا ويمثل لنا خيارًا في خط الهجوم. هو إضافة إلى فريقنا

ويلعب الأمريكي هورتادو، 30 سنة، في صفوف مونتريال منذ فبراير الماضي وقد شارك في سبع مباريات مع الفريق.

ولا يبدو هورتادو غريبًا عن الدوري الأمريكي "MLS" فقد ظهر في ستة مواسم مع فانكوفر وايت كابس وسبورتنج كانساس سيتي.

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