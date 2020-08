تقدم أحد أعضاء نادي كولن باستقالته من النادي لسبب عنصري وهو وجود صورة لمسجد على قميص الفريق الاحتياطي للموسم المقبل، لترد إدارة النادي الألماني عليه بصورة استثنائية وتقبل استقالته على الفور.

هذا العضو أرسل رسالة تحمل الكثير من العنصرية تجاه الإسلام والمسلمين إلى النادي، وقامت الإدارة بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الرد بأن يرحل غير مأسوفًا عليه.

وأتى محتوى الرسالة العنصرية على النحو الآتي:

"اليوم رأيت أن كولن سوف يرتدي قميصًا يحمل صورة مسجد، وبناءً على حقيقة أنني لا أستطيع التعامل مع الإسلام والمسلمين، فإنني أعلن مغادرتي هذه المؤسسة الدينية (يقصد النادي)".

"أعتقد أننا سوف نلعب بالقميص الزهري الموسم المقبل ثم العالم المفتوح سيكون مثاليًا".

رد النادي بعد ذلك سواءً بالإنجليزية أو بالألمانية بعد نشره للرسالة بقوله "لأجل ذلك نقول لك بوضوح إلى اللقاء وشكرًا على الفكرة".

لقيّت تغريدات كولن تفاعلًا كبيرًا عبر تويتر، ولقيّت كذلك احترامًا كبيرًا من أغلب المتابعين الذين لم يترددوا في ذكر مدى سوء وعنصرية العضو المُستقيل وأخذوا في الإشادة بالموقف المميز للنادي.

