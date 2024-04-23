"نادي ميكي ماوس!".. صديق رونالدو يواصل حربه على مانشستر يونايتد

بيرس مورجان بدأ عنده كل شيء!

يبدو أن الخلاف الشهير الذي وقع بين كريستيانو رونالدو ومانشستر يونايتد على خلفية حوار الأول مع الإعلامي بيرس مورجان، صديقه، آنذاك ما زال يلقي ظلاله على على علاقة الإعلامي البريطاني بنادي مانشستر يونايتد.

ويتحدث الكل عن إبرام مانشستر يونايتد صفقة مع شركة "ديزني" لإنتاج أفلام وثائقية عن تاريخ النادي، وفقًا لموقع "ذا أثليتك".

قابل مورجان صديق رونالدو، ومشجع آرسنال، الأمر بتهكم، حيث قال عبر "إكس": "رسميًا.. نادي ميكي ماوس!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن المؤكد أن الحوار الذي أجراه كريستيانو رونالدو مع بيرس مورجان نهاية عام 2022 والذي انتقد فيه بقوة أداء مانشستر يونايتد الإداري والمدرب إريك تين هاج، كان أهم أسباب رحيله عن قلعة الشياطين الحمر.