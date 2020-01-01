نادي درجة رابعة برتغالي يزاحم توتنهام على ضم بيل

تمامًا كحاضره .. كوميديا فيما يتعلق بمستقبل جاريث بيل

قدم نادي O Elvas البرتغالي الذي ينشط بدوري الدرجة الرابعة عرضًا يزاحم فيه توتنهام على ضم النجم الويلزي جاريث بيل من ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن اللاعب الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الحالي يوافق بشكل تام على العودة للدوري الإنجليزي من جديد عن طريق بوابة فريقه السابق توتنهام.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا تايمز"، والتي أكدت أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط من صفوف ريال مدريد.

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ومن المقرر أن يدفع توتنهام نصف راتب اللاعب مع ريال، والذي يصل إلى 30 مليون يورو، دون دفع أي مقابل مادي نظير الإعارة، ذلك حسب ما أشار إليه وكيل أعماله.

ولكن وسط كل ذلك، ظهر الهزل الذي يشبه تمامًا الأشهر الأخيرة لمسيرة جاريث بيل مع ريال مدريد، بين الجولف ونظارات يديه الوهمية، لا بأس من عرض لنادٍ ينشط في دوري الدرجة الرابعة البرتغالي.

وأرسل النادي البرتغالي رسالة إلى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد من أجل معرفة الشروط اللازمة لإتمام انتقال جاريث بيل إلى صفوفهم خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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ويبدو أن المسلسل الكوميدي الذي بدأه جاريث بيل سيتواصل حتى اللحظة التي سيرحل فيها رسميًا عن ريال مدريد ، وربما يمتد لما هو أكثر من ذلك في حال استمرت أولويات النجم الويلزي كما هي.