نادي جيرو السابق يناقش اطلاق اسمه على ملعب الفريق

خطوة تكريمية للنجم الفرنسي

يفكر نادي تور الفرنسي في تسمية ملعب الفريق باسم نجم الفريق السابق أوليفييه جيرو، بسبب المكانة الذي أصبح يتمتع بها اللاعب في بلاده.

مهاجم ميلان سبق أن حصل على بطولة كأس العالم مع فرنسا في 2018، وساهم في تأهل الديوك لنهائي النسخة الحالية قطر 2022 لمواجهة الأرجنتين بفضل أهدافه المؤثرة.

وتفوق جيرو البالغ من العمر 36 سنة على تييري هنري في قائمة الهدافين التاريخيين لفرنسا، بعدما رفع رصيده إلى 52 هدفًا بقميص الديوك.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن نادي تور الذي يلعب بدوري الدرجة السادسة، دخل في مناقشات داخلية لتسمية ملعب الفريق الذي يتسع إلى 16000 ألف متفرج على اسم جيرو.

وفي حالة الموافقة على هذه الفكرة، سيتم إطلاق اسم "ملعب أوليفييه" على معقل الفريق المغمور الذي بدأ فيه جيرو حياته.

جدير بالذكر أن المهاجم الفرنسي لعب لفريق تور في عام 2008 ونجح في تسجيل 38 هدفًا في 69 مباراة لعبها بقميص الفريق.