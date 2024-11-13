"الهلال حقق إنجازًا إعجازيًا وسط تجاهل متعمد" .. تعليق مفاجئ بشأن جائزة جورج جيسوس في البرتغال!

جيسوس حقق إنجازًا تاريخيًا وتم تكريمه في البرتغال عليه

خرج الإعلامي فيصل أبوثنين بتعليق مفاجئ عن الجائزة التي حصل عليها المدرب البرتغالي جورج جيسوس في بلاده، بسبب إنجازه مع فريقه نادي الهلال.

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وتم تكريم جيسوس في البرتغال منذ يومين، بسبب تحقيقه 34 انتصارًا متتاليًا مع نادي الهلال الموسم الماضي، ليحقق معه رقمًا قياسيًا تاريخيًا تم تسجيله في موسوع جينيس للأرقام القياسية.

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ونشر أبوثنين عبر حسابه على منصة "إكس" تغريدة معلقًا على جائزة جيسوس تغريدة، يؤكد فيها على أن الإنجاز التاريخي الذي حققه الهلال وتكريم جيسوس لم يجد سوى تجاهل وتغافل متعمد ومقصود".

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وكتب أبوثنين تغريدة جاء فيها: "في البرتغال تم تكريم مدرب مواطن برتغالي بتحقيقه رقم قياسي عالمي، تفتخر فيه بلادهم في حفل رياضي بهيج، وفيه حث لجميع الرياضيين البرتغاليين على تقديم أفضل ما لديهم وأنهم محل فخر واعتزاز".

وأضاف: "لدينا نادي الهلال حقق الإنجاز التاريخي والإعجازي، ولكنه محل تجاهل وتغافل متعمد ومقصود".