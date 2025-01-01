أول الراحلين بشكل رسمي .. النصر يُعلن انتقال محترفه إلى الدوري الفرنسي

النصر يتخلص من أول محترف في صفوفه

أعلن نادي النصر عن أول الراحلين بشكل رسمي عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك في بداية الميركاتو الحالي، إلى الدوري الفرنسي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُعلن خلالها عن انتقال النجم الإيفواري سيكو فوفانا إلى صفوف نادي رين الفرنسي.

وعلق النصر قائلًا: "أتمت شركة نادي النصر إجراءات بيع عقد اللاعب الإيفواري سيكو فوفانا لنادي رين الفرنسي، مقدمين له الشكر الجزير على ما قدمه مع العالمي، ومتمنين له التوفيق".

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جاء ذلك ليكون فوفانا أول الراحلين عن صفوف النصر في شتاء 2025، وسط الأخبار التي تؤكد على رحيل البرازيلي أندرسون تاليسكا هو الآخر عن صفوف الفريق.

وكان فوفانا قد انضم إلى النصر في صيف 2023، قادمًا من نادي لانس الفرنسي، لتتم إعارته إلى الاتفاق في شتاء 2024، قبل أن يتم قطع إعارته لبيع عقده إلى رين.