نادي المريخ: نتمنى ضم حسين الشحات من الأهلي

نائب رئيس المريخ يتحدث عن متابعته للدوري المصري

أكد الصادق صالح، نائب رئيس نادي المريخ السوداني، على أنه يتمنى ضم حسين الشحات جناح فريق النادي الأهلي إلى صفوف فريقه، في ظل إعجابه بالمستوى الذي يقدمه.

المريخ يقع في المجموعة الأولى مع النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، رفقة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

صالح قال خلال تصريحات لقناة "النهار" الفضائية: "أرغب في ضم حسين الشحات من الأهلي إلى المريخ، لأنه لاعب كبير وأنا أحبه، وأتمنى أن ينضم إلى فريقي.

نائب رئيس المريخ تابع: "أتابع مباريات الدوري المصري بالكامل، خاصة الأهلي والزمالك، حيث يمتلك الفريقان العديد من اللاعبين الجيدين".

الصادق أردف: "الزمالك يمتلك لاعبين جيدين أبرزهم محمد عبد السلام مدافع الفريق، وأرى أن مروان محسن مهاجم الأهلي لاعب جيد، رغم تعرضه للانتقادات خلال الفترة الماضية، وأيضًا حارس مرمى بيراميدز المهدي سليمان".

وواصل: "مواجهة الأهلي ستكون صعبة، ولكننا سننافس بكل قوتنا للصعود والتأهل إلى الأدوار النهائية ببطولة دوري أبطا إفريقيا هذا الموسم".

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واختتم نائب رئيس نادي المريخ السوداني حديثه، مشيرًا إلى أن مجموعة فريقه بدوري أبطال إفريقيا جاءت متوازنة.