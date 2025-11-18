نادي العلا يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "كومو 1907" الإيطالي لتعزيز التعاون الرياضي الدولي

وقع نادي العلا الرياضي رسمياً اتفاقية شراكة استراتيجية مع النادي الإيطالي كومو 1907، مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز حضور النادي على الساحة الرياضية الدولية ودعم مبادرات تطوير كرة القدم في المملكة العربية السعودية.

تم توقيع الاتفاقية في العلا، حيث مثّل نادي العلا الرئيس التنفيذي وليد عبد الرزاق معاذ، بينما مثّل نادي كومو 1907 رئيسه ميروان سواريسو.

وكجزء من إعلان الشراكة، سلط نادي العلا الضوء على الهوية المتميزة لنادي كومو 1907. تأسس النادي في عام 1907 وولد من جديد بعد ضائقة مالية في عام 2017، وعاد كومو 1907 بشكل مميز إلى الدوري الإيطالي في عام 2024 تحت الملكية ذات الرؤية لمجموعة "جاروم".

Ula Como

النادي المتجذر في روح المدينة والذي يلعب في ملعب جوزيبي سينيغاليا التاريخي، هو أكثر من مجرد فريق كرة قدم؛ إنه تجسيد لأناقة كومو ومرونتها وطاقتها الإبداعية.

يركز هذا التعاون الاستراتيجي على عدة ركائز رئيسية، تشمل تبادل الخبرات الرياضية، وتطوير الأكاديميات، والتعاون في المبادرات التسويقية والتجارية، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات المشتركة، وبرامج تطوير المواهب، والمعسكرات التدريبية.

وأكد وليد معاذ أن هذه الشراكة تتماشى مع رؤية العلا الأوسع لرفع مستوى عملياتها الرياضية وتعزيز مكانة المدينة كوجهة عالمية للرياضة والسياحة، دعماً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

Ula Como

من جانبه، أعرب رئيس كومو 1907 ميروان سواريسو عن سعادته بالاتفاقية، مشيراً إلى أنها تمثل فرصة ذات مغزى للتعاون في تطوير المواهب والنهوض بصناعة كرة القدم بين الناديين.

وتهدف الاتفاقية كذلك إلى تسريع النمو التجاري المتبادل، وفتح فرص رعاية جديدة، وإطلاق مبادرات تسويقية موحدة تخدم كلا الكيانين.

تعكس هذه الشراكة التوجه الاستراتيجي لنادي العلا لبناء علاقات دولية قوية مع أندية عالمية رائدة، مما يسهم في تطوير منظومة كرة القدم ورفع التنافسية عبر جميع المستويات.