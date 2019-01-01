نادي الشباب يُوجه رسالة حادة لاتحاد الكرة السعودي

النادي غاضب للغاية من قرار الاتحاد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه نادي الشباب رسالة حادة لاتحاد كرة القدم السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر، تعقيبًا منه على قرار الاتحاد إيقاف لاعبه سيباستياو جونيور لمباراتين.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي قد عاقبت اللاعب البرازيلي بالإيقاف لمباراتين وتغريمه 10 آلاف ريال سعودي.

واتخذ هذا القرار إثر طرد اللاعب خلال مباراة فريقه ضد الوحدة، وفسرت اللجنة قرارها بأن سيباو استخدم العنف المبالغ به ضد اللاعب المنافس.

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وبهذا، سيغيب صاحب الـ26 عامًا عن مباراتي الشباب ضد القادسية الجمعة المقبل والنصر في 28 فبراير القادم في الدوري السعودي.

وجاءت رسالة النادي للاتحاد السعودي عبر تغريدة كُتب بها بيت الشعر "لقد أسمعت لو ناديت حيًّا.. ولكن لا حياة لمن تنادي".