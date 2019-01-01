نادي الاتفاق ينعي وفاة أخصائي العلاج الطبيعي مجيد عرب شعبة

مجيد عرب شعبة الذي وافته المنية صباح اليوم (الأحد)

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أصدر نادي الاتفاق السعودي نعيًا لأخصائي العلاج الطبيعي بالنادي مجيد عرب شعبة الذي وافته المنية صباح اليوم (الأحد) بعد صراع مرير مع مرض عضال ألم به.

وقال النادي في بيان رسمي : "تقدم رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد الدبل ونائب رئيس مجلس الإدارة حاتم المسحل وجميع أعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي وجماهير النادي بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى ذوي الفقيد مجيد عرب شعبة".

وأضاف البيان : "سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

⚫️ تعزية في وفاة اخصائي العلاج الطبيعي بنادي #الاتفاق مجيد عرب شعبة (أبو ياسين)..

علماً بأن الصلاة على الفقيد ستكون اليوم بعد صلاة العصر في جامع الفرقان بالدمام..

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/UhVfZNgoxF — نادي الاتفاق (@Ettifaq) July 7, 2019

وسيتم الصلاة على الفقيد في جامع الفرقان بالدمام اليوم بعد صلاة العصر، فيما يستقبل النادي المعزين في صالة النادي لمدة ثلاثة أيام.

يُذكر أن نادي الاتفاق يستعد حاليًا لخوض موسم جديد بالدوري السعودي للمحترفين، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الحادي عشر.