ناديه يعلن إصابته في الركبة وألفيش ينفي .. "ألقوا لعناتكم على شخص آخر"

مسؤول مواقع التواصل الاجتماعي في نادي بوماس في ورطة!

خرج نادي بوماس بخبر حزين لجماهيره مساء الجمعة عندما أعلن عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن إصابة النجم البرازيلي دانييل ألفيش في الركبة.

جاء هذا ليخرج بعدها ألفيش بشكل سريع وينفي الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، في تخبط واضح وعدم تنسيق كبير بين النادي ومسؤول مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وكتب النادي: "دانييل ألفيش يعاني من إصابة في الرباط الجانبي للركبة، ولا نعلم كم من الوقت سيبقى خارج الملاعب، لكننا نأمل أن يتعافى سريعًا".

التغريدة تم مسحها بكل تأكيد، لكن حساب موقع "تي إن تي" البرازيلي كان قد نشرها نقلًا عنهم، ليخرج دانييل ألفيش ويرد بقوة وبروح مرحة كالعادة.

وكتب البرازيلي: "من أجل الرب، اذهبوا وألقوا بلعناتكم على شخص آخر، كل ما حدث أن صديقي ديوجو ارتطم بي في التدريبات، وكإجراء احترازي لم أسافر مع الفريق".

بالطبع اعتذر النادي لاحقًا، وأوضح أن المشكلة جاءت بسبب سوء تفاهم وتواصل بين عدة أطراف، وأكدوا أن اللاعب في حالة طيبة للغاية.

جدير بالذكر أن ألفيش يستهدف اللعب في كأس العالم مع المنتخب البرازيلي في الشتاء القادم، وخاض حتى الآن 12 مباراة مع فريقه الجديد بوماس.