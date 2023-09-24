صورة "هلالية" تغضب نيمار والنجم البرازيلي يرد بثلاث كلمات

نيمار يكشف عن حقيقة إحباطه مع الهلال

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بداية لم تكن على قدر التوقعات للنجم البرازيلي نيمار جونيور مع نادي الهلال، بعدما تعثر الفريق في دوري أبطال آسيا أمام نافباخور الأوزبكي، ودوري روشن السعودي أمام ضمك.

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نيمار شارك لأول مرة مع الهلال في الفوز على ضمك بسداسية مقابل هدف حيث كان بديلًا، ثم ظهر بشكل أساسي في مباراتي نافباخور ثم ضمك بالترتيب، حيث تعادل الزعيم فيهما بنفس النتيجة 1-1.

ونشر أحد الحسابات البرازيلية عبر موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي صورة لنيمار ووجه يبدو مُحبطًا، ويعلق عليها قائلًا: "يمكنك رؤية وجه نيمار مُحبط ولا يُريد اللعب".

ما نشره الحساب البرازيلي أثار غضب نيمار، الأمر الذي دفعه للرد عليه قائلًا: "توقف عن نشر الكذب"، لينفي كل الشكوك حول عدم شعوره بالراحة مع الهلال.

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ويستعد نيمار لظهوره مع الهلال مرة أخرى أمام الجبلين، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مساء غدٍ الإثنين، ضمن منافسات دور الـ32 بأغلى الكؤوس.

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