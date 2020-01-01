ناجي أنور: خليفة زياش في أياكس يتحسس خطوات النجومية

ظهر ابن الـ16 عامًا وسجل بالفعل مع كبير الإرديفيسي ومن المتوقع أن يلعب دورًا رئيسيًا بعد رحيل زياش لتشيلسي

بعد أن خسر خدمات ماتياس دي ليخت وفرينكي دي يونج الصيف الماضي، يستعد أياكس لموسم هجرة جماعية أخرى مع اقتراب مغادرة عدد من العناصر التي لعبت دورًا أساسيًا في وصول النادي إلى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا في 2019

لا يزال دوني فان دي بيك وأندريه أونانا وديفيد نيريس مرشحين للرحيل هم أيضًا أبطال الدوري الهولندي بينما يعرف حكيم زياش وجهته التالية بعد الموافقة على انتقاله نظير 40 مليون يورو إلى تشيلسي.

في هذه الحالة الطبيعي أن يتعرض النادي لهزة، لكنم لديهم بالفعل بدائل جاهزة من أكاديميتهم المرموقة تستعد لملء الفراغ وبضعهم بالفعل وضع بصمته مع الفريق الأول هذا الموسم وعلى رأسهم ريان جرافينبيرش ولاسينا تراوري.

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من المتوقع أن ينضم لهم أسماء أخرى مثل سونتجي هانسين، وجورين تيمبر وكينيث تايلور ودانيلو وبريان بروبي، لكن اللاعب المتوقع أن يكون الرسام الجديد مع رحيل زياش هو ناجي أنور.

سيبلغ اللاعب ربيعه الـ17 في يونيو القادم، لكن رغم صغر سنه، فقد كان اسمه ملء السمع والأبصار في هولندا وتركيا، بل وأن أندية مثل مانشستر يونايتد وبرشلونة أبدوا اهتمامًا باللاعب خلال تطوره.

ولكن بعد أن أصبح أصغر لاعب يسجل على الإطلاق في أول ظهور له مع أياكس، يتم الإعداد ناجي ليقود المرحلة القادمة في أياكس مع فترة الإحلال والتجديد.

تم اختياره للعب في أياكس عندما كان في الثامنة من عمره، بل وكان أساسيًا في فريق أياكس تحت 19 عامًا رغم أن عمره كان 15 عامًا فقط، وفي عام 2019 تمت التصويت لصالحه لجائزة أفضل موهبة هولندية والتي يُطلق عليها "تويكموست تالانت" والتي فاز بها سابقًا جاستن كلويفرت وفان دي بيك ودي ليخت، بعدما قاد أياكس للفوز بالدوري تحت 19 عامًا.

تابع اللاعب تألقه على مستوى الدولي في بطولة أوروبا تحت 17 عامًا، حيث سجل الهدف الرابع في فوز هولندا 4/2 على إيطاليا في النهائي.

وأكد اللاعب أنه ينوي الاستمرار في تمثيل هولند "البلد الذي ولد فيه" على الرغم من أن تركيا "بلد عائلته" تحاول إغرائه لارتداء القميص الأحمر.

استمر الصيف الرائع للاعب، وبات أول لاعب يُسجل في ملعب برشلونة الجديد "يوهان كرويف" في مباراة ودية بين فريقي برشلونة وأياكس دون 19 عامًا بمناسبة افتتاحه.

أضاف أنور الهدف الثاني في وقت لاحق من المباراة التي شاهدها ليونيل ميسي، وظهر واثقًا وهو ما جذب إليه أنظار برشلونة بالفعل.

قضى اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا غالبية موسم 2019/20 يلعب مع شباب أياكس في الدرجة الثانية من كرة القدم الهولندية، لكنه حصل على أول ظهور كبير في كأس هولندا في يناير حيث لعب الفريق الأول مع فريق الهواة سباكينبورج.

دفع تين هاج بأنور في الدقائق الـ15 الأخيرة، وحظي اللاعب بتحية كبيرة من أنصار أياكس، ونجح اللاعب الذي يُجيد اللعب بكلتا القدمين في الحصول على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

على الرغم من وجود لاعبين أكثر خبرة على أرض الملعب ، إلا أن أنور، في سن 16 عامًا و 223 يومًا، إنبرى للركلة وسجل منها.

وقال اللاعب لموقع النادي الرسمي "أردت أن أطلب الإذن من كلاس يان هونتيلار، وقال لي افعل ذلك. دائمًا ما أجيد تسديد ركلات الجزاء ولحسن الحظ أنني سجلت".

وتابع "الآن من المهم أن أصبح أقوى جسديًا في فريق شباب أياكس، وآمل أن أتمكن من الحصول على المزيد من الدقائق في الفريق الأول في أقرب وقت ممكن".

كان ظهور أنور لأول مرة مشوقًا للكثيرين الذين تابعوا مسيرته، منهم زياش اللاعب القدوة لاونافار الذي يسعى للسير على خطواته.

وقال أنور عن اللاعب الذي مقرر أن يحل مكانه الصيف المقبل "حكيم نشر فيديو على إنستجرام يحتفي بهدفي، وبعد ذلك قال لي إنه فخور بي".

يلعب أنور حاليًا على الجناح الأيسر، رغم أنه يمتاز باللعب بكلتا القدمين وهو ما يوفر له القدرة على اللعب في الجانب الآخر من الملعب.

وقال صانع ألعاب أياكس السابق رفائيل فان دير فارت لـصحيفة دي تليخراف الهولندية "مركزه المفضل هو اللعب كرقم 10، لكنه يجيد اللعب في أي جانب من الملعب. هذا مختلف حقًا في الفريق الأول مقارنة بكرة القدم للشباب".

"الغطرسة الإيجابية في الملعب التي يمتلكها هو شيء صحي وأحبه، أي موهبة في أياكس يبدو أنها لديها العقلية الصحيحة، امنحني الكرة وسنكون على ما يُرام".

مع المنافسة المحتدمة بين أياكس وألكمار على لقب الدوري الموسم الحالي، من غير المحتمل أن يحظى أنور بفرص أخرى في الفريق الأول عند استئناف الموسم بسبب قلة خبراته، لكن من شبكه المؤكد أنه سيكون ركيزة أساسية في الموسم المقبل.

مع رحيل قدوته زياش، يعتقد الكثيرون أن موهبة أنور ستحوله من مجرد طالب إلى دكتوراه في اللعبة.