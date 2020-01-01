ناجلسمان ينصح فيرنر بعدم الانضمام إلى ليفربول

لن تلقى نفس الدعم هناك..

كشف يوليان ناجلسمان، المدير الفني فريق لايبزيج، عن أنه قد نصح لاعبه تيمو فيرنر بألا ينضم إلى ليفربول في الفترة المقبلة.

فيرنر يُعد واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة بسرعة الصاروخ في كرة القدم الألمانية، وقد لقيّ اهتمامًا من عدد كبير من الأندية الأوروبية العملاقة.

غير أن ليفربول وبحكم وجود الألماني يورجن كلوب على رأس الإدارة الفنية في الأنفيلد، كان الأكثر ارتباطًا بمهاجم شتوتجارت السابق سواءً في الصيف أو الشتاء السابقين.

المزيد من الفرق

فيرنر: أحاول التعلم من أجل الانتقال لفريق مثل ليفربول

بدوره، تحدث ناجلسمان عن الأمر بقوله "بالتأكيد سيكون اللعب في ليفربول أصعب من اللعب في لايبزيج بالنسبة لفيرنر.".

كما أضاف "لن يتحصل على المكانة التي لديه هُنا في لايبزيج في سنواته الأولى عندما ينضم إلى ليفربول، هذا ما أقوله له بوضوح أيضًا.".

وأتم "إن اللاعبين يرون كيف أننا نطور الشباب ونحافظ على إمكانتنا للمنافسة في المستقبل، لا نترك أحدًا أعزل يُساعدنا.".

يذكر أن فيرنر قد جذب الأنظار إليه أكثر وأكثر بعد المباراة المميزة التي قدمها في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام، عندما أحرز هدفًا وقاد فريقه لفوز هام على كتيبة جوزيه مورينيو.