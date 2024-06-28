ناجلسمان يلملم أوراقه المبعثرة.. نجم ريال مدريد جاهز لمواصلة مشوار اليورو!

المدرب الألماني كان أمام معضلة كبيرة

أنباء جيدة تلقاها منتخب ألمانيا بشأن مشاركة نجم دفاعه أمام الدنمارك في ربع نهائي يورو 2024 بعد شكوك حامت حول إصابته.

ومن المقرر أن يشارك أنطونيو روديجر أساسيًا مع ألمانيا أمام الدنمارك مساء السبت، بعد أن شارك في التدريبات الجماعية الأخيرة للمانشافت بشكل اعتيادي.

وكان روديجر (31 عاما) مصدر قلق بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها أمام سويسرا في المباراة الأخيرة من دور المجموعات.

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وكانت ألمانيا مرشحة لمواجهة مشكلة دفاعية كبيرة، في ظل إيقاف العنصر الأساسي الآخر في قلب دفاع المانشافت وهو جوناثان تاه لتراكم البطاقات الصفراء.

كان مرشحًا أن يشارك في قلب الدفاع كل من نيكو شلوتربيك وفالديمار أنطون، لكن عودة روديجر أعادت تنظيم أوراق يوليان ناجلسمان المبعثرة.