الأقماع وحساء الخضار .. ناجلسمان يفسر رفضه ريال مدريد!

كشف يوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن السبب الذي دفعه إلى رفض تدريب نادي ريال مدريد الإسباني.

ناجلسمان سبق أن ارتبط بخلافة زين الدين زيدان في صيف عام 2018، ولكنه رفض ليأتي جولين لوبيتيجي بدلًا منه.

وتحدث المدرب الشاب لمجلة "Sports Illustrated" الألمانية، ليكشف الكثير من الكواليس عن رفضه عملاق الليجا.

ماذا قال ناجلسمان؟

صاحب الـ34 سنة قال للمجلة:"هناك فرق كبير إذا توليت الفريق الأول كما فعلت في هوفنهايم، حيث كنت مدربًا صغيرًا في السن وكنت أعرف كل شيء".

وأضاف:"وقتها كنت أعرف بالضبط إلى من أتحدث عندما أحتاج أي شيء، بداية من أقماع التدريب وحتى حساء الخضار"

وتابع:"كان من المقبول لي البحث عن خطوة أعلى من هوفنهايم بتلك الفترة، ولكن ليس أعلى خطوة ممكنة "يقصد ريال مدريد".

هل يدرب ريال مدريد في المستقبل؟

كشف المدرب الألماني أنه ربما تحدث هذه الخطوة، ولكن قد يتم ذلك في المستقبل البعيد وليس الآن.

وقال ناجلسمان:"أين أرى نفسي بعد خمس سنوات من الآن؟ ما زلت آمل أن يكون ذلك في بايرن ميونخ".

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