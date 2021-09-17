ناجلسمان يعلن قيام نجم بايرن ميونخ بإجراء عملية في القلب

عانى من مشاكل في التنفس الفترة الأخيرة

أعلن يوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ، عن خضوع الجناح الفرنسي كينجسلي كومان لعملية جراحية في القلب.

اللاعب عانى خلال الفترة الماضية من مشكلة في القلب، كانت تتركز في عدم انتظام في الضربات بشكل طفيف.

وهو ما دفع النادي الألماني لإجراء جراحة للاعب أمس، الخميس، ومن المقرر ابتعاده لفترة تصل إلى أسبوعين حتى يتعافى منها بشكل كامل.

ومن جانبه قال ناجلسمان في تصريحات صحفية قبل مواجهة بوخوم في الدوري الألماني:"يبدو أن الأمر أكثر دراماتيكية مما هو عليه الآن، إنه يعمل بشكل جيد للغاية ولديه ألم ضئيل مكان الجرح".

وأضاف:"لقد اشتكى كومان الفترة الأخيرة من مشاكل في التنفس وانخفاض في الأداء، ووجدت الفحوصات أن قلبه كان ينشط من حين لآخر بسبب بعض الدقات الإضافية".

وتابع:"قام بعمل جراحة لطمس أحد الحبال المؤدية إلى القلب لمنع هذه الضربات غير اللازمة".

وأوضح:"المشكلة ليست خطيرة، العديد من الناس مروا بهذا الموقف، لكن هناك بعض الفروق في المجهود بين الشخص العادي ولاعب كرة القدم أو الرياضي عمومًا".

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وفي سياق متصل سيغيب أيضًا كورنتين توليسو عن بايرن ميونخ خلال مواجهة بوخوم الصاعد حديثًا للدوري الألماني بسبب الإصابة.

يذكر أن بايرن يحتل المركز الثاني بجدول الدوري بـ10 نقاط بعد أول 4 مباريات من البطولة، بفارق نقطتين عن فولفسبورج المتصدر.