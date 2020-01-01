ناجلسمان يصدم ليفربول: فيرنر لا يفكر فيكم الآن!

هل ينتقل إليهم أم ماذا سيحدث؟

شدد يوليان ناجلسمان، المدير الفني للايبزيج، أنه لا يشعر بتشتيت انتباه نجم فريقه تيمو فيرنر فيما يتعلق بالرحيل أو البقاء في سوق الانتقالات الصيفية.

فيرنر هو محط اهتمام كبار أوروبا بعد أدائه اللافت للنظر مؤخرًا، حيث سجل 24 هدفًا بقميص لايبزيج في البوندسليجا هذا الموسم ليكون ثاني هدافي البطولة بعد روبيرت ليفاندوفسكي.

ليفربول هو النادي الأكثر ارتباطًا بضم موهبة شتوتجارت، وسط تأكيدات أن يورجن كلوب يتفاوض مع مواطنه مباشرةً لإقناعه بارتداء القميص الأحمر في الموسم المقبل.

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا.. فلاميني وساها وأبرز الأثرياء بعد ترك كرة القدم

ناجلسمان تحدث عن الأمر وقال "تيمو فيرنر في مزاج جيد، يشعر أنه جيد ويتدرب بشكلٍ جيد.".

وتابع "ليس لديّ انطباع عنه أنه يحمل صليب كبيرة معه، لكنه شاب جيد ومن النوع الذي سيجلس في منزله مع زوجته يفكر في الرحيل أو البقاء.".

وأتم "عندما يتردد سؤال الانتقال في ذهنك في غرف خلع الملابس، فأنت في وادٍ آخر، لكن فيرنر ملتزم. كان الأمر مماثلًا لي عندما كنت في هوفنهايم".

الجدير بالذكر أن لايبزيج تعاقد مع ناجلسمان منذ صيف 2018 ليتولى تدريب الفريق بدايةً من موسم 2019-2020 مع استمراره في هوفنهايم بالموسم الوسيط بينهما.

كما تجدر الإشارة إلى أن ناجلسمان ينجح بشكل باهر رفقة لايبزيج حاليًا، حيث يقوده للمركز الثالث محليًا كما قاده لدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.