ناجلسمان يصدم جماهير ألمانيا ويستبعد نجم الفريق قبل مواجهة دور الـ 16 في يورو 2024

مدرب ألمانيا يفكر في تغيير قوام الفريق قبل دور الـ 16...

يدرس يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا إجراء بعض التغييرات في تشكيل منتخب بلاده، في بطولة يورو 24، بداية من دور الـ 16 أمام الدنمارك.

وضرب المنتخب الألماني موعدًا أمام نظيره الدنماركي، في دور الـ 16 من البطولة، ومن المنتظر أن يستقبل ملعب سيجنال إيدونا بارك اللقاء، مساء يوم غد السبت.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "سكاي ألمانيا" فإن ناجلسمان، يدرس عدم الاعتماد على فلوريان فيرتس، في تشكيلة المنتخب الأساسية خلال الفترة المقبلة، مقابل الاعتماد على لاعبين أقوى بدنيًا وبخبرة أكبر من اللاعب الشاب.

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وبالرغم من بداية فيرتس القوية في البطولة وتسجيله بمباراة الافتتاح، إلا أن تراجع مستواه أمام المجر وسويسرا، دفعت مدربه إلى التفكير في الاستغناء عنه خلال مباريات خروج المغلوب.

وأشارت الشبكة الألمانية، إلى أن ناجلسمان قد يعتمد على المهاجم نيكلاس فولكروج، بجوار كاي هافيرتز، في هجوم الماكينات أمام الدنمارك، على أن يكون فيرتس ورقة رابحة على مقاعد البدلاء.