حالة بائسة تمنع المانشافات من النجاح

يؤمن أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ السابق وعضو مجلس الإشراف بالنادي، بأن هناك مشكلة ضخمة تمنع منتخب ألمانيا من النجاح.

منتخب المانشافات عاني من أزمة قوية خلال حقبة المدرب هانز فليك، بعد خروج الفريق المبكر من كأس العالم قطر 2022 واستمرار النتائج السلبية بعد البطولة بالخسارة الودية الأخيرة بنتيجة 4/1 أمام اليابان.

وهو الأمر الذي جعل الاتحاد الألماني يتخلى عن فليك بشكل رسمي، وسط تكهنات حول قدوم يوليان ناجلسمان بدلًا منه، لذلك خرج أونيس في مقابلة مع صحيفة "Süddeutsche Zeitung" الألمانية لإبداء رأيه.

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وقال هونيس في تصريحاته:"بشكل عام أعتقد أن ناجلسلمان يستطيع النجاح مع المنتخب، ولكن الاتحاد الألماني يمكنه التعاقد مع إمبراطور الصين بنفسه لتدريب الفريق وقد يفشل ويواجه صعوبات بالغة".

وأضاف:"عندما لا يكون لدى هذا البلد مهاجم صريح فهذا يعني أن هناك شيئًا خاطئًا، هذه الحالة البائسة ناتجة عن بعض الأشياء التي لا يستطيع المدرب إصلاحها بضغطة زر واحدة".

يذكر أن المفارقة كانت بتولي ناجلسمان مهمة تدريب بايرن ميونخ خلفًا لفليك الذي ذهب لتدريب ألمانيا، والآن هو المرشح الأقرب لخلافته مرة أخرى لتدريب المانشافت.