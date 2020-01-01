ناجلسمان يفسر رفضه ريال مدريد

مدرب لايبزج من الأكثر تطوراً رغم سنه الصغيرة

فسر مدرب لايبزج يوليان ناجلسمان الأسباب التي دفعته لخلافة زين الدين زيدان في تدريب ريال مدريد، وموقفه من العمل في البريميرليج.

ناجلسمان كشف في وقت سابق عن أنه عُرض عليه تولي تدريب النادي الملكي الصيف قبل الماضي قبل تعيين جولن لوبيتيجي، ولكنه رفض، وانضم للايبزج الصيف الماضي، تاركاً هوفنهايم.

وقال الألماني الشاب مع "Independent": "من الطبيعي أن تفكر في الأمر عندما يكلمك ريال مدريد، كانت مفاجأة، شعرت بعدم الراحة للذهاب هناك".

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وواصل: "أريد التحسن، وفي ريال مدريد لا يوجد وقت لذلك، يجب أن تكون الأفضل مباشرة، لست الأفضل حالياً، ولكن أريد أن أكون من الأفضل مستقبلاً".

واستمر مدرب لايبزج: "في ريال أو برشلونة الإعلام والجمهور لا يعطوك الوقت، ولا الإدارة، يريدون الانتصارات والألقاب والأبطال، أنا صغير وأتطور".

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وأتبع: "يجب أن تخطط لمشوارك جيداً، ريال مدريد هو الخطوة الأكبر، فكرت إذا ذهبت في سن الحادية والثلاثين لهناك، ماذا سأفعل بعد ذلك، أيضاً عامل اللغة مهم، يجب أن أتواصل وأعبر عن نفسي وأنا لا أتحدث الإسبانية".

وعن خطوته المستقبلية: "أفكر أن أستمر في لايبزج أربع سنوات، ولكن لا تعرف، البريميرليج يعجبني، وكذلك أندية أخرى في الليجا والبوندسليجا، ولكن يجب أن أعمل على لغتي الإسبانية".

وختم: "الأمر صعب في إنجلترا، أتابع ما يقوله كلوب وبيب عن ضغط المباريات، أنا أحب متابعة رياضات أخرى بعيداً عن الكرة وأريد الاهتمام بعائلتي، في إنجلترا لا يوجد وقت لهذا".

ويحتل لايبزج حالياً الترتيب الثاني في البوندسليجا خلف بايرن ميونخ بفارق نقطة وحيدة بعد مرور 21 جولة.