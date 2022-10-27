ناجلسمان يذل برشلونة: 94 دقيقة في كامب نو لم نستقبل تسديدة واحدة!

تعجب يوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونخ، من اكتساح فريقه التام لبرشلونة والفوز بثلاثية نظيفة في ملعب "كامب نو" لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.
البلوجرانا خاض المباراة وهو يعلم مصيره بالتوجه للدوري الأوروبي عقب فوز إنتر قبلها برباعية نظيفة على فيكتوريا بلزن التشيكي وضمان تأهله مع البافاري.
وقال المدرب الألماني الشاب للإعلام عقب اللقاء: "عرض قوي وناضج، في 94 دقيقة لعب لم نتقبل ولو تسديدة واحدة، الفريق لعب مباراة عظيمة".
وأكمل: "لست مدرباً لبرشلونة ولكن إحقاقاً للحق كنا محظوظين في لقاء ميونخ، لو انتهى اللقاء بنتيجة مغايرة كانت حظوظ برشلونة لتختلف".
بايرن ميونخ ضمن صدارة المجموعة بغض النظر عن لقاء إنتر المقبل في ألمانيا، إذ جمع 15 نقطة بالفوز بكل مبارياته بالمجموعة.
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