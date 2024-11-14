"مرضي كان مجرد البداية لمسيرتي!" .. ناتشو يكشف كواليس نصيحة الأطباء له بـ"التوقف" عن ممارسة كرة القدم

محارب داخل الملعب وخارجه..

"لكل بطل قصة!".. بهذه الكلمات حرص نادي القادسية السعودي، على دعم الملايين من مرضى السُّكري عبر أنحاء العالم؛ وذلك بالتزامن مع "اليوم العالمي للسُّكري".

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القادسية الذي تحوّلت ملكيته إلى شركة "أرامكو"، يقدم موسمًا جيدًا للغاية في 2024-2025؛ باحتلاله "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع تأهله إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وفي هذا السياق.. نشر القادسية مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس؛ يروي خلاله النجم الإسباني ناتشو فيرنانديز، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، قصته مع مرض السُّكري، منذ أن كان يبلغ من العمر 12 سنة.

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ناتشو أشار في المقطع، إلى أن الطبيب نصحه بالتوقف عن لعب كرة القدم؛ عندما تم الكشف عن إصابته بـ"مرض السُّكري"، موضحًا أنه رفض هذا الأمر، وأصر على مواصلة حلمه.

وأكد المدافع الإسباني أن "الأنسولين" - وهو علاج لمرض السُّكري -؛ لم يكن يترك حقيبته أبدًا؛ قائلًا: "عندما كان الجميع يستعد للتدريبات والمباريات بشكل طبيعي؛ كنت أنا أتحصل على هذه الحقن".

وتساءل ناتشو فيرنانديز عن كيف كانت ستكون حياته، إذا استمع إلى الأشخاص الذين طالبوه بالتوقف عن ممارسة كرة القدم، معتبرًا أن السُّكري لم يكن إلا البداية فقط؛ لمجد كتبه في عالم الساحرة المستديرة.

ناتشو البالغ من العمر 34 سنة، أحد أبناء نادي ريال مدريد الإسباني؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، حتى الوصول إلى الفريق الأول لكرة القدم في صيف عام 2012؛ والذي مثّله في 364 مباراة رسمية، مع التتويج بـ26 لقبًا مختلفًا.

جدير بالذكر أن القادسية تعاقد مع ناتشو، في صيف عام 2024؛ بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد؛ ولمدة موسمين قادمين، حتى 30 يونيو 2026.