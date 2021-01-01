ناتشو: صلاح يريد الانتقام رفقة زملائه ومستقبل راموس لا يشغلني

تصريحات ناتشو قبل مواجهة ريال مدريد وليفربول

قال المدافع الدولي الإسباني ونجم ريال مدريد ناتشو فيرنانديز إن مواجهة ليفربول ستكون أمام فريق يريد الانتقام بأكمله وليس فقط محمد صلاح، مضيفًا أن مستقبل راموس لن يؤثر على مستقبله.

ريال مدريد تنتظره مواجهة ساخنة أمام ليفربول مساء الغد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية ضمن منافسات جولة الذهاب للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقبل المباراة تحدث ناتشو عن حظوظ الفريق الملكي، كما شدّد على أن ليفربول يمتلك فريقًا قويًا سيدخلون المباراة جميعهم بدوافع انتقامية دون قصر الأمور على محمد صلاح فقط.

وقال: "هل هذه هي أفضل لحظة في مسيرتي؟ يمكنني أن أقول نعم. لقد لعبت بالفعل العديد من المباريات منذ أن وصلت إلى هنا، لكن إذا كان علي أن أختار موسمًا واحدًا، فهذه هي اللحظة التي سأختارها".

وأضاف: "أشعر بالأهمية والسعادة للعب كل مباراة بثقة، ولدي الرغبة في مواصلة العمل، وبالطبع الاعتزال بقميص ريال مدريد والبقاء هنا حتى نهاية مسيرتي سيكون حلمًا جميلًا".

وتابع: "مستقبل راموس؟ من المهم بالطبع أن يجدد مع ريال مدريد وتواجده يضيف الكثير، ولكن مستقبله لن يؤثر على قراري، سأبحث الموضوع مع النادي والعائلة ثم سنقرر بعد ذلك".

وأردف: "مباراة ليفربول ستكون صعبة كونها بين فريقين يسعى كل منهما للتتويج باللقب، كما أنهما التقيا في نهائي 2018 لذلك سيلعب الريدز لرد الاعتبار، ليس صلاح فقط من سيقوم بذلك".

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يذكر أن ريال مدريد وصل إلى هذا الدور بعدما أقصى أتالانتا الإيطالي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما وصل ليفربول للدور ذاته بعد التغلب على لايبزيج الألماني.