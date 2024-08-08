"ناتشو يمهد لتكرار تجربة ريال مدريد ورسالة أوباميانج القوية" .. ثنائي القادسية يشعلها

ماذا قال ثنائي نادي القادسية؟..

أعرب المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز والمهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، عن سعادتهما الكبيرة، بالتجربة الجديدة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية السعودي.

القادسية تعاقد مع ناتشو، قادمًا من صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد؛ في الوقت الذي وقع فيه مع أوباميانج، من الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا الفرنسي.

وأكد ناتشو في تصريحات نقلتها صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الخميس، على أنه سيحاول التأقلم سريعًا؛ خاصة مع اختلاف الأجواء بين ناديي القادسية وريال مدريد.

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وشدد المدافع الإسباني المخضرم، على أن القادسية يملك خطة كبيرة للمستقبل؛ قائلًا: "لماذا لا أكرر تجربة ريال مدريد، وأحصل على اللقب القاري (دوري أبطال آسيا).. لا مستحيل في كرة القدم".

ووعد ناتشو فيرنانديز، جماهير نادي القادسية، بتقديم كرة قدم ممتعة في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ خاصة أنه لا توجد أي أعذار للاعبين.

ومن ناحيته.. قال أوباميانج إن الاستقبال الجماهيري الكبير للاعبين؛ جعله سعيدًا للغاية، ويتطلع لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، في أسرع وقتٍ ممكن.

وكشف النجم الجابوني عن أنه شخص تنافسي للغاية؛ حيث يرغب في تسجيل العديد من الأهداف خلال الموسم الجديد؛ من أجل مساعدة الفريق الأول على تحقيق تطلعاته.

واختتم بيير إيمريك أوباميانج تصريحاته، بالإشادة بالتطور الكبير في كرة القدم السعودية، معترفًا بأن المنافسة لن تكون سهلة أبدًا؛ وعلى نجوم القادسية، أن يبذلوا جهدًا كبيرًا لـ"إسعاد" الجماهير.

جدير بالذكر أن كثير من النقاد يرون بأن القادسية، سيكون الخطر الأكبر على الرباعي "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي"؛ خاصة مع القوة المالية الضخمة التي يتمتع بها؛ حيث أنه مملوك لواحدة من أغنى الشركات في العالم "أرامكو".