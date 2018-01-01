نابولي يواصل مطاردة يوفنتوس بفوز صعب على سبال

انتصار ثمين لنابولي يجعله أقرب من صدارة الدوري الإيطالي طمحاً في خسارة يوفنتوس

نجح فريق نابولي في انتزاع 3 نقاط ثمينة، بسباق المنافسة على الدوري الإيطالي، بعد التغلب على ضيفه سبال بصعوبة.

المباراة أقيمت في الجولة السابعة عشر من البطولة، وانتهت بفوز نابولي بهدف نظيف على أرضه ووسط جماهيره.

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المدرب كارلو أنشيلوتي خاض اللقاء بعناصره الأساسية، بتواجد الحارس أليكس ميريت بعرين الفريق من جديد.

واعتمد الإيطالي على الجزائري العائد من الإصابة فوزي غلام كظهير أيسر، بجوار كاليدو كوليبالي وراؤول ألبيون وإلسيد هيساي.

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واما بالهجوم فلعب درايس ميرتينز كمهاجم صريح، ومن خلفه خوزيه كاليخون ولورينزو إنسيني.

الأفضلية والسيطرة كانت لصالح نابولي على مدار اللقاء، على استحوذ على الكرة بشكل أكبر وكان الأكثر تهديداً لمرمى الخصم.

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هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق المدافع راؤول ألبيول مع نهاية الشوط الثاني، ليضمن 3 نقاط ثمينة لفريقه.

الفوز يحافظ لنابولي على مكانه في المركز الثاني بـ41 نقطة، بفارق 5 نقاط عن يوفنتوس المتصدر الذي يلعب الليلة ضد روما.