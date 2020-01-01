نابولي يصدم تشيلسي وإنتر بشأن ميرتينز

صدمة تنهي أحلام نابولي وتشيلسي بضم ميرتينز

كشفت مصادر صحفية موثوقة أن نابولي بات قاب قوسين أو أدنى من تجديد عقده مع نجمه الدولي البلجيكي درايس ميرتينز حتى عام 2022.

وينتهي عقد ميرتينز مع نابولي بنهاية الموسم الحالي، الأمر الذي كان يرجح انتقال اللاعب مجانًا إلى أحد أندية أوروبا في الميركاتو الصيفي.

وظهر إنتر الإيطالي على رأس قائمة المهتمين، حتى أن بعض المصادر الإيطالية قد رجحت وجود اتفاق مبدئي بين الطرفين على انتقال المهاجم البلجيكي للنيراتزوري في الصيف.

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ولكن في الأيام الأخيرة، ظهر اسم تشيلسي كأحد أبرز المهتمين ومنافسي النيراتزوري على خطف ميرتينز، وقيل إنه بات الأقرب لإنهاء الصفقة.

وبين الحديث عن رغبة المهاجم البلجيكي في خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي والممتاز وتفضيله البقاء في الدوري الإيطالي، جاء الخبر الصادم.

حيث أعلن الموثوق دي مارزيو أن نابولي قد توصل إلى اتفاق أخيرًا مع مهاجمه لتمديد عقده مع الفريق لمدة عامين لينتهي في 2022.

ويتبقى فقط الاتفاق على بعض التفاصيل في العقد الجديد حتى يعلن نابولي بشكل رسمي تجديد عقد لاعبه الذي كان هدفًا للعديد من الأندية.

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يذكر أن ميرتينز كان قد أصبح نجم الفريق الأول في الفترة الأخيرة بعد رحيل هامشيك وتراجع مستوى لورينزو إنسيني.