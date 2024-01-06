نابولي يستعد لتخليص برشلونة من كابوسه في الانتقالات قبل مواجهة الأبطال

برشلونة يأمل في حسم الصفقة خلال الميركاتو الشتوي...

كان مستقبل كليمون لونجليه، مدافع برشلونة، والمعار إلى أستون فيلا، في الأسابيع الماضية موضع تكهنات كبيرة بالنسبة لإدارة الفريق الكتالوني، والتي فكرت في قطع الإعارة.

وانضم المدافع الفرنسي، إلى صفوف أستون فيلا، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في الصيف الماضي، ولكنه لم ينجح في حجز مقعدًا أساسيًا في تشكيل الفريق الإنجليزي حتى الآن.

ومن جانبها تسعى إدارة الفريق الكتالوني، إلى أن يشارك لونجليه، بصورة منتظمة فيما تبقى من الموسم، كي تزيد قيمته بقدر الإمكان وبيعه بأعلى سعر، ويبدو أن هذا لن يحدث مع أستون فيلا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة، يدرس قطع إعارة مدافعه وإعارته لفريق آخر، وفي الوقت ذاته تتابع إدارة نادي نابولي الإيطالي، وضع اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة فريق الجنوب الإيطالي، تجهز عرضًا لضم لونجليه، وتنتظر الاتفاق بين برشلونة وأستون فيلا لقطع الإعارة، في ظل رغبة أوناي إيمري، المدير الفني للفريق الإنجليزي في التمسك باللاعب.