"نابولي لا تنسى أسطورتها" .. تمثال مارادونا يجوب شوارع إيطاليا في ذكرى ميلاده

احتفالية مختلفة في النادي الجنوبي

تصنع جماهير نادي نابولي الإيطالي، من يوم ميلاد الراحل الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، حدثًا ضخمًا يقلب المدينة الإيطالية رأسًا على عقب.

ويحتفل الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم، اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر، بذكرى ميلاد الأسطورة مارادونا، لكن يظل احتفال نادي نابولي الذي مثله دييجو في عز مجده، مختلفًا عن الجميع.

ونشرت شبكة "ESPN" الإسبانية، مقطع فيديو يظهر خلاله تمثال مارادونا الموجود في ستاد النادي المسمى باسم أسطورة الأرجنتين منذ وفاته، لكن اليوم تم وضعه على سيارة مكشوفة ليجوب أرجاء المدينة.

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وذكرت الشبكة، أن نادي نابولي يقيم موكبًا لتمثال مارادونا يتجول في أجزاء مختلفة من المدينة، حتى يصل إلى الأحياء الإسبانية، حيث يقع النصب التذكاري للنجم الأرجنتيني الأسطوري.

ويعتبر مارادونا رمزًا تاريخيًا لنادي نابولي وللمدينة الإيطالية بأكملها، حيث قضى مع الفريق البارتينوبي 7 مواسم (1984-1991)، خاض خلالها 259 مباراة وأحرز 115 هدفًا.

وساهم مارادونا بشكل مباشر في فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي مرتين في (1986-1987) و(1989-1990)، وكأس إيطاليا 1987، كأس الاتحاد الأوروبي 1989، وكأس السوبر الإيطالي 1990.

وبعد مسيرة ذهبية في عالم كرة القدم، ودعت الجماهير مارادونا في 25 نوفمبر 2020، حيث تُوفي عن عمر يناهز 60 عامًا بنوبة قلبية في منزله بمدينة تيجري في بوينس آيرس الأرجنتينية.