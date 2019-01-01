نابولي لم يفقد الأمل في التعاقد مع خاميس رودريجيز

نابولي يعيد مفاوضات التعاقد مع اللاعب الكولومبي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن نادي نابولي لم يفقد الأمل في الحصول على خدمات خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد.

وارتبط اسم نابولي بالتعاقد مع متوسط الميدان الكولومبي، خلال فترة الانتقالات الحالية، ولكن المفاوضات هدأت في الأسابيع الأخيرة.

وفقاً لصحيفة كوريري ديلو سبورت، فإن عرض نابولي للنادي الملكي الإسباني مازال قائماً، أمام ريال مدريد بالررغم من تعثر المفاوضات في السابق.

ويعاني خاميس في الوقت الحالي من إصابة لحقت به في اليومين الماضيين، عند مشاركته في مباراة بلد الوليد بالجولة الثانية من الدوري الإسباني.

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وكانت مشاركة خاميس مع ريال مدريد في محل شك، خاصة بعد انضمام إيدين هازارد من تشيلسي في فترة الانتقالات الحالية، ولكن إصابة اللاعب البلجيكي جعلت خاميس يظهر في الصورة من جديد للنادي الملكي ويعتمد عليه مدرب الفريق.