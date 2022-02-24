نابولي ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

نابولي 1×4 برشلونة

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58' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أوباميانج يسجل الرابع لبرشلونة، عرررضية من تراوري تصل إلى أوباميانج الذي يسددها بشكل رائع على يسار ميريت

53' أوووه خطيررة لبرشلونة، عررضية من تراوري يشتتها ميريت وتصل إلى دي يونج الذي يسدد الكرة ولكن الدفاع يعترضها

52' تسديدة من بيدري من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة عالية جدًا عن مرمى نابولي

بداية الشوط الثاني

تبديل قبل بداية الشوط الثاني بدخول بوليتانو وخروج ديمي

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف

44' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بيكيه يحرز الهدف الثالث لبرشلونة، عرضية من ألبا، تصطدم بالدفاع وتصل لبيكيه الذي يراوغ ويسددها بشكل رائع في مرمى نابولي

43' مرتدة لبرشلونة، الكرة تصل إلى أداما تراوري الذي يسدد الكرة بقوة ولكن الدفاع يعترضها وتخرج لركنية

33' أوباميانج يمرر إلى توريس الذي يسدد من لمسة واحدة ولكن الكرة تصل سهلة في يد ميريت

31' انطلاقة من إنسيني الذي يسدد الكرة ولكنها تمر ضعيفة وبعيدة عن مرمى برشلونة

28' تسديدة من توريس من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة عالية جدًا عن مرمى برشلونة

27' برشلونة يواصل إهدار الفرص! ركنية للبلاوجرانا، الكرة تصل إلى الجابوني أمام المرمى ولكن رأسيته تمر بجوار القائم

26' برشلونة يضغط بشكل رائع ويقطع الكرة، تصل إلى فيران توريس الذي يراوغ ويسدد ولكن الكرة ترتطم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

24' أووووووووووووه خطيرررة لبرشلونة، الكرة تصل إلى أوباميانج داخل منطقة الجزاء، الجابوني يسدد ولكن الكرة تمر بعيدة قليلًا عن القائم

22' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول إنسيني يسدد ركلة الجزاء بنجاح ويقلص الفارق، لتشتعل المباراة أكثر وأكثر

ركلة جزاااااااااااااء لنابولي

20' أوووووووه شتيجن يخرج من مرماه ويلتحم مع النيجيري أوسيمين الذي يطالب حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لصالح نابولي! ماذا يقرر الحكم؟

17' تسديدة أخرى قووية ورائعة من أوباميانج من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة تمر فوق العارضة

16' تسديدة قوووية من ديست ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن بقليل

12' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول دي يونج يسجل الهدف الثاني لبرشلونة بتسديدة جميلة لا تصد ولا ترد تسكن الزاوية اليسرى لمرمى الفريق الإيطالي

10' عرررضية رائعة من إنسيني ولكن الكرة تمر من أمام إيلماس وتخرج ضربة مرمى لبرشلونة

7' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ألبا يحرز الهدف الأول لبرشلونة، مرتدة مثالية للبلاوجرانا، أوباميانج يمرر الكرة إلى تراوري الذي ينلطق في العمق ويتوغل، يمرر الكرة إلى ألبا الذي يسجلها بنجاح في مرمى نابولي

6' عرررضية من الجهة اليسرى لنابولي، تلمس رأس ألبا وتخرج لضربة ركنية للبارتينوبي

بداية المباراة

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - رونالدو أراوخو - سيرجينو ديست

فيرنكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

أوباميانج - فيران توريس - أداما تراوري

تشكيل نابولي:

يبدأ المدرب سباليتي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

أليكس ميريت

ماريو روي - أمير رحماني - خاليدو كوليبالي - جيوفاني دي لورينزو

ديمي - فابيان رويز

لورينزو إنسيني - بيتور زيلينسكي - إليف إيلماس

فيكتور أوسيمين

في المقابل، سيحاول نابولي استغلال النتيجة الإيجابية في الذهاب وعاملي الأرض والجمهور في لقاء الليلة من أجل تحقيق الفوز والصعود للدور التالي، ولكن سيتوجب علي البارتينوبي الظهور بشكل أفضل مما بدا عليه قبل أسبوع.

قدم برشلونة مباراة رائعة في الذهاب على ملعبه كامب نو وأضاع الكثير من الفرص قبل أن ينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويأمل العملاق الكتالوني أن تكرار نفس الأداء يمنحه الفرصة للتأهل.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة نابولي ضد برشلونة في إطار إياب مباريات ملحق خروج المغلوب من مسابقة الدوري الأوروبي 2021/2022، وستُقام على ملعب مارادونا.