نابولي يكثف مفاوضاته مع بيبي

اللاعب محط اهتمام عدد من الأندية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن نابولي كثف من مجهوداته في الساعات الأخيرة للتعاقد مع نيكولاس بيبي، جناح ليل.

بيبي يحظى بمتابعة من قطبي الكرة الإنجليزية مانشستر يونايتد وأرسنال، بالإضافة لاهتمام باريس سان جيرمان.

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وذكرت "سكاي" أن وكلاء اللاعب الإيفواري متواجدين الخميس في معسكر ديمارو الخاص بنابولي للتفاوض.

وبحسب تقارير سابقة، فنابولي يعرض 60 مليون يورو وبطاقة نجمه آدم وناس لإقناع ليل بتخفيض مبلغ الثمانين مليون يورو الذي يطلبه.

وأصدر نابولي بياناً رسمياً نفى فيه أن يكون جورجي مينديش، وكيل أعمال نجم ريال مدريد خاميس رودريجيز متواجد هو الآخر بمقر النادي.

وخرجت إشاعات عن تواجد مينديش من أجل إعادة إحياء صفقة انتقال النجم الكولومبي لنابولي بعد توقفها الأيام الماضية.

ويلعب نابولي ودياً الأسبوع المقبل أمام ليفربول ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل.