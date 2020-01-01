نابولي وبرشلونة: مباشر لحظة بلحظة

نابولي 0 × 0 برشلونة

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في المقابل فطموح نادي نابولي يتمثل في الظهور بشكل لائق بهذه المباراة مع عدم وجود سيناريو واضح يجعل الفريق الساحلي الفرنسي لا يُفكر في الأدوار القادمة.

رفاق ميسي مُطالبين أن يصلوا بعيداً في دوري الأبطال فالكل في كاتالونيا يتغنى بمقولة ليونيل ميسي سوف تعود أوروبا من جديد إلى ملعب الكامب نو.

كلا الفريقان يُعانيان بالكثير من المشاكل رغم أنه يمكن أن نعتبر أن برشلونة في حال أفضل من نابولي الذي أقال المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي ثم تعاقد مع النجم الإيطالي السابق جاتوزو الذي لم يكن لديه الكثير من العلامات الناجحة خلال مسيرته البسيطة في عالم التدريب، أما البرسا فإقالة فالفيردي كانت في أهم مواعبد الموسم لذلك كان قرار به الكثير من الجرأة لكنه تأخر كثيراً.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد نابولي في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروب 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./