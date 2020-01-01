"نابولي أنقذ رونالدو من كورونا"

أزمة كبيرة في إيطاليا

دخل فينتشينزو دي لوكا، محافظ مقاطعة كامبانيا، على الخط فيما يخص أزمة مباراة يوفنتوس ونابولي المُلغاة وكيف ساهمت في إنقاذ نجم البيانكونيري كريستيانو رونالدو من عدوى كورونا.

ولم تُلعب المباراة في موعدها السبت الماضي بعد منع نابولي من السفر بسبب وجود حالات إيجابية بالفيروس في صفوفه، القرار الذي اتخذته الهيئة الصحية لمقاطعة كامبانيا.

وقال دي لوكا عبر صفحته على "فيسبوك": "يوفنتوس عبر رئيسه قال تصريحات مؤلمة ومحرجة، هناك بروتوكول، وهناك شخص يدعى شوبينور قال المجد يحتاج أن تفوز به، الفخر يكفي أن لا تخسره".

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وأكمل: "لم تصلنا حتى التهاني التي يستحقها نابولي والقطاع الصحي للمقاطعة، جعلنا كريستيانو رونالدو يتجنب الإصابة بالفيروس، كان هناك وضعية جنوى والأمر مشابه في نابولي".

وواصل دي لوكا: "بعد أسبوع كان يمكن أن يصبح الجميع حاملاً للعدوى ومنهم رونالدو، والعالم كله كان سيتحدث عنا، حتى النيويورك تايمز بعنوانها الرئيسي!".

وختم: "بروتوكول الاتحاد الإيطالي لا قيمة له وقديم بالنظر لهيئات الصحة، وليس على دراية بالوضع الصحي، اللاعبون تحت نفس القواعد مثل المواطنين الإيطاليين، ونابولي لم يغادر بسبب تعليمات من هيئة الصحة".

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وحتى الآن لم يتم الإعلان عن مصير المباراة، ما بين إقامتها في توقيت جديد، أم اعتبار نابولي منسحباً ويوفنتوس فائزاً 3-0.