لاعبو نابولي يوكلون محامياً ضد رئيس النادي

أجواء متوترة في فريق الجنوب الإيطالي

أفادت تقارير بأن لاعبي نابولي قاموا بتوكيل محامي بعد عصيانهم أوامر رئيس النادي بالبقاء في معسكر تدريبي مغلق حتى لقاء جنوى المقبل بالدوري الإيطالي.

الأزمة بدأت عندما غادر المدرب كارلو أنشيلوتي ولاعبيه ملعب "سان باولو" إلى منازلهم بعد التعادل مع سالزبورج الأربعاء بدوري الأبطال، وليس لمقر النادي.

وبحسب "سكاي"، فلاعبي نابولي وكلوا محامياً في حال قرر أوريليو دي لاورنتيس، رئيس النادي، مقاضاتهم بسبب عصيان أوامرهم وعدم البقاء في المعسكر.

وأضافت "لا ريبوبليكا" أن اللاعبين أخبروا نجل الرئيس أن يخبر والده بأنهم لن ينصاعوا للقرار، وسيعودون إلى منازلهم.

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وأشارت الصحيفة أن التكهنات تشير لتوجه دي لاورنتيس لتوقيع عقوبة على لاعبيه بسبب عدم الانصياع لقراراته التأديبية والإدارية.

وفشل نابولي في حسم تأهله رسمياً لدور الستة عشر من دوري الأبطال بعد التعادل مع سالزبورج، وتراجع للمركز الثاني في المجموعة خلف ليفربول.