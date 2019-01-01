نائب رئيس برشلونة يستقيل بسبب نيمار

جوردي ميستري نائب رئيس برشلونة يستقيل بسبب إصرار الإدارة على التعاقد مع نيمار

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

استقال جوردي ميستري نائب رئيس نادي برشلونة من منصبه بسبب التناقضات التي حدثت بين أعضاء مجلس إدارة النادي في الفترة الأخيرة.

وكانت إدارة برشلونة قد اجتمعت عصر اليوم من أجل مناقشة بعض القضايا الرياضية المتعلقة بفريق كرة القدم وسوق الانتقالات الصيفية.

وبنهاية الاجتماع، وبعد الاختلاف بين الأعضاء حول بعض القضايا، قرر جوردي ميستري نائب الرئيس بارتوميو الاستقالة من منصبه.

وحول ذلك، قالت صحيفة سبورت الكتالونية والمقربة من نادي برشلونة إن الاختلاف جاء حول قضية نيمار، حيث يرفض ميستري عودته في الوقت الذي توافق عليها الإدارة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 3, 2019

وكان ميستري أحد أكثر الرجال ثقة وقربًا من بارتوميو، لذلك تعد استقالته مفاجأة بالنسبة للكثيرين داخل أسوار النادي الكتالوني.

ومن المتوقع أن تخلف هذه الاستقالة أزمة كبيرة داخل إدارة برشلونة، حيث أنها تكشف عن انقسامات كبرى بين إدارة بارتوميو.

كنز لافابريكا.. كيف جنى ريال مدريد 300 مليون يورو من أكاديميته في عهد بيريز؟

يذكر أن جوردي ميستري قد تولى منصب إداري في برشلونة منذ يوليو 2010، واستمر في منصبه على الرغم من تعاقب الرؤساء في برشلونة برحيل خوان لابورتا ثم ساندرو روسيل والآن بارتوميو.