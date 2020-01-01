نائب رئيس برشلونة السابق يحدد شروط عودة نيمار

عودة نيمار لبرشلونة لها شروط

حدد جوردي ميستري نائب رئيس برشلونة السابق، شروط عودة نيمار لصفوف الفريق، مشيراً إلى أن ميسي وأبيدال في تصريحاتهما لم يقصدا إيذاء الفريق.

وقال ميستري في تصريحات صحفية حول رحيل نيمار: "لم يكن أحد يعلم أنه سيغادر، فهو لم يخبر أحد، وسرعان ما بكى وأرسل لنا رغبته في العودة".

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وواصل حول إمكانية عودته: "من وجهة النظر العاطفية بسبب الطريقة التي رحل بها لا، ولكن من وجهة النظر الرياضية نعم".

وأضاف: "ولكن إن عاد نيمار عليه أن يبدي ندمه وسحب الدعوى القضائية المرفوعة ضد النادي والاعتذار، سيعيش حياة رهبانية".

وعن الأزمة الأخيرة بين ميسي وأبيدال، قال ميستري: "أعتقد أن هذا الثنائي كان يعرف ما يحدث بشكل شيء، وأن آخر شيء كان يفكران فيه هو الحاق الأذى بالفريق".

واشتعلت أزمة بين الثنائي خلال الأسبوع الماضي، بسبب تصريحات أبيدال التي اتهم فيها بعض لاعبي برشلونة بالتخاذل في التدريبات مع فالفيردي، ليخرج ميسي ويرد عليه.

وتطرق ميستري للحديث عن اقتراب الفريق من التعاقد مع ألفارو موراتا، وقال: "نعم حدث أننا فكرنا في التعاقد معه، ولكن انضمامه كان سيخلق صراعاً في غرفة خلع الملابس خاصة أنه يرغب في اللعب بشكل أساسي".

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وتابع: "مثل ما حدث في 2014، كنا سنتعاقد مع كورتوا من تشيلسي، ولكن وفقاً لآراء المختصين قررنا التعاقد مع تير شتيجن".

وأتم تصريحاته قائلاً عن إقالة فالفيردي وقال: "عادة لا يتم تغيير المدرب في منتصف الموسم، خاصة عندما يكون متصدر الدوري ووصل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ولكني أوافق على أن الفريق افتقد للكثير من الجاذبية والإثارة ولكن ليس النتائج".